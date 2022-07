Un braccio “bionico” dopo l’incidente stradale. La storia del 18enne lughese Davide Dalpane

Davide Dalpane, 18 anni, è un ragazzo di Lugo che circa due anni fa, a causa di un incidente stradale, ha visto cambiare completamente la sua vita. Il ragazzo subì infatti un’amputazione prossimale all’arto superiore destro (quasi un’amputazione di spalla).

“Pochi giorni dopo l’incidente ho pensato che avrei voluto una protesi bionica, un po’ come si vede nei film di fantascienza – racconta Davide –. Ho giocato a pallavolo per circa sette anni prima del mio incidente e di conseguenza ero già abituato alla sfide. Ciò che è accaduto fa parte del passato e anche per questo motivo mi sono detto che dovevo fare qualcosa per aprire una nuova fase della mia vita”.

Davide inizia quindi un percorso con Ottobock Soluzioni Ortopediche nel settembre del 2020 per la costruzione della protesi e la riabilitazione. Così, alla fine di ottobre, i tecnici consegnano al ragazzo la prima protesi estetica. Il giovane, intenzionato ad andare oltre e ottenere maggior autonomia, qualche mese dopo si interessa alla innovativa TMR (reinnervazione dei muscoli target), ovvero ad un tipo di protesi che offre un controllo molto più attivo ed intuitivo, con la possibilità di eseguire più prese rispetto ad un tradizionale sistema mioelettrico, sfruttando i movimenti dell’arto fantasma e il ricordo dei movimenti.

Nel corso di questi due anni il ragazzo non ha abbandonato lo sport e neanche la sua passione per il volley, infatti nel 2021 è entrato nella nazionale italiana di sitting volley: “Ho avuto sin dall’inizio delle belle sensazioni con questa nuova protesi, perché sono riuscito a fare delle cose che non facevo da un bel po’ di tempo – continua Davide –. Bisogna sempre essere positivi, provare a pensare alle cose belle. Adesso sono in Nazionale da un anno. Dopo la prima partita a sitting, l’allenatore della Nazionale mi ha voluto subito e così ho cominciato con gli allenamenti. È stata una grande svolta per me!”.

COME FUNZIONA LA TMR?

Alessandro Dondi, Tecnico Ortopedico Specialista Protesi arto superiore Ottobock: “TMR sfrutta 6 sensori che captano i movimenti intenzionali dell’arto fantasma sui muscoli reinnervati. Questo permette al paziente di ottenere un controllo più intuitivo e simultaneo della sua protesi. È un metodo unico nel panorama protesico”.

Monia Rimondini, Fisioterapista e Tecnico Ortopedico Ottobock: “Il metodo TMR consente alla persona un utilizzo più fisiologico della protesi: si sfrutta infatti l’immagine mentale e il ricordo dei movimenti, senza dover impostare nuovi schemi motori funzionali alla vita quotidiana. Grazie al lavoro dei 6 sensori controllare diversi movimenti sia della mano che del gomito risulta così intuitivo e naturale”.