Milano Marittima: al via i lavori Enel per nuova illuminazione del lungomare

E- Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica – informa che martedì 19 luglio su richiesta del Comune di Cervia eseguirà un piano di interventi propedeutici ai lavori di riqualificazione già avviati sul Lungomare di Milano Marittima. L’attività richiesta dall’Amministrazione comunale riguarda nello specifico l’allacciamento della nuova fornitura che alimenterà l’illuminazione pubblica di una porzione del lungomare della località balneare della costa romagnola.

Le operazioni dovranno svolgersi per ragioni di sicurezza in orario giornaliero e richiederanno un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato nel pomeriggio di martedì 19 luglio. L’azienda elettrica cercherà di ridurre al massimo i disagi per la clientela che è già stata preventivamente informata attraverso l’affissione di volantini nelle aree interessate dai lavori ovvero Via VII Traversa e VIII Traversa.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.