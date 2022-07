L’autista di un mezzo furgonato ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 15.30 a Villa San Martino di Lugo, dopo essersi schiantato contro l’angolo di una casa, posta in posizione prospicente la strada.

L’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, stava percorrendo via Pedergnana Superiore in direzione del paese quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la casa al civico 3.

Nel violentissimo impatto le lamiere del mezzo sono rientrate nell’area della cabina dove si trova il conducente, ferendolo mortalmente.

Giunti sul posto, i soccorritori del 118, con un’ambulanza, un’auto con il medico a bordo, la moto e l’elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Presenti anche i Vigili del fuoco con una squadra e l’autogru per rimuovere il mezzo, oltre agli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna per i rilievi del caso e per regolare la viabilità, che è rimasta a lungo bloccata.