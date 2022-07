Rigassificatore a Ravenna: per la Cisl bisogna andare avanti

Si sono incontrati oggi pomeriggio in Comune a Ravenna con la presenza del commissario straordinario Stefano Bonaccini, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, vertici di Snam e le rappresentanze sociali ed economiche, dove è stato presentato il progetto Fsru (Floating Storage & Regassification Unit) di Snam per l’installazione di un rigassificatore galleggiante al largo di Ravenna e del collegamento con la rete distributiva nazionale.

“Sosteniamo la scelta importante che la città di Ravenna e la regione Emilia-Romagna – dichiarano Francesco Marinelli segretario generale di CISL Romagna e Emanulele Scerra segretario generale di FEMCA CISL Romagna – intendono perseguire per dare una risposta concreta ad una emergenza nazionale, mettendosi a disposizione per il bene nazionale.”

“Il rigassificatore è una infrastruttura che serve a diversificare gli approvvigionamenti di Gas, che come abbiamo più volte sostenuto – rimarcano Marinelli e Scerra – è e rimarrà ancora per tanto tempo l’elemento indispensabile e necessario per una transizione energetica giusta socialmente economicamente e ambientalmente. In questo scenario senza precedenti per via della pandemia, la guerra, la crisi energetica, ma anche una politica dei No a tutto solo per questioni ideologiche, l’Italia rischia un impoverimento di aziende e distretti manifatturieri che hanno fatto grande questo paese, anche con effetti importanti sull’occupazione.”

“Il rigassificatore – concludono Marinelli e Scerra – si deve collocare all’interno di una politica energetica che sia a 360° e Ravenna può essere un Hub energetico Nazionale dove dentro ci devono stare le rinnovabili, nuove estrazioni su giacimenti esistenti e non sfruttati, sulla cattura e stoccaggio della Co2 (CCUS) e anche di tutte quelle iniziative di economia circolare come il progetto “Ponticelle Noi. La scelta di Ravenna non è a caso, poiché qui sono presenti infrastrutture, KNOW HOW e professionalità leader nel settore energetico.”