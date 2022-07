Incidente stradale a Tebano: grave un motociclista

Un altro grave incidente stradale, dopo quello di ieri pomeriggio a Villa San Martino di Lugo che è costato la vita all’autista di un mezzo furgonato, si è verificato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio, poco dopo l’1:30, all’incrocio tra via Tebano e via Vernelli, a Tebano, frazione del Comune di Faenza. Stando a quanto riportato dal bollettino del 118, un motociclista di 50 anni sarebbe caduto da solo, sbandando e cadendo in un fosso. Non si segnalano altri veicoli coinvolti.

La vittima è stata trasportata con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenute l’ambulanza, l’auto medica e i Vigili del Fuoco che hanno effettuato le operazioni di recupero del ferito. Anche la Polizia di Faenza per i rilievi di legge.