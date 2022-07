Furto al bar Coffee House di via Faentina: rubato fondo cassa da 400 euro. Danni al locale

Un nuovo furto è avvenuto a Ravenna, dopo la notizia di ieri del ladro seriale, non ancora catturato, che ha portato a segno da febbraio una settantina di furti in città. Questa volta, ad essere preso di mira, è stato il Coffee House, di via Faentina. Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio, intorno alle 04:00, una persona incappucciata, con mascherina e vestita di nero, è riuscita a scardinare una delle porte d’ingresso scorrevoli e intrufolarsi dentro al locale.

“Ha impiegato una decina di minuti prima di entrare, perché è stato interrotto dal traffico di via Faentina – racconta il titolare del bar sentito telefonicamente -. Avevamo cambiato gli infissi e le porte da qualche giorno, stamattina con gli operai stiamo valutando i danni”.

Il ladro una volta dentro si è avvicinato al bancone camminando accovacciato per evitare i rilevatori d’allarme. Una volta aperto il registratore di cassa, ha sottratto l’intero fondo cassa, circa 400 euro, e poi si è diretto nel retro del negozio, dove però è partita subito la chiamata alla alla vigilanza e così l’allarme. “È stato dentro al bar circa un minuto e mezzo – aggiunge il proprietario – non potendo prelevare altro dal retro, dove teniamo computer e altri apparecchi elettronici, è scappato via. Dopo 4 minuti sono arrivate tre gazzelle della Polizia e il furgocino della vigilanza”.

Le Forze dell’Ordine visioneranno adesso le immagini delle telecamere presente nel bar, che hanno ripreso il ladro in azione.