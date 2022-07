Legacoop Romagna piange la scomparsa di Bruno Carioli già presidente e direttore di Legacoop Forlì-Cesena

I cooperatori romagnoli sono in lutto per la scomparsa di Bruno Carioli. Presidente e direttore di Legacoop Forlì-Cesena fino al 2005, introdusse la modalità di lavoro per progetti, avviando numerose iniziative di successo come gli “Otto frutti per il futuro”. Fu mentore di una intera generazione di cooperatori, che gli riconoscevano grande intelligenza, coerenza ideale e capacità organizzativa. Numerose le cariche da lui ricoperte, tra cui quella di vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Tra i vari meriti e gli obiettivi raggiunti da Carioli ci fu la decisione di lanciare nel 1997 ”La Società Cooperativa”, testata giornalistica che nel 2013 alla nascita di Legacoop Romagna si è fusa con quelle degli altri territori provinciali ed è tuttora pubblicata con il nome di “La Romagna Cooperativa”.

“La cooperazione perde un dirigente lungimirante, promotore instancabile di mutualità, intergenerazionalità e uguaglianza tra le persone. I cooperatori si uniscono al dolore della moglie Franca, del figlio Roberto e di tutti coloro che lo apprezzavano e stimavano” si legge nella nota di Legacoop Romagna.