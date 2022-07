Giornata sostanzialmente serena quella di oggi, domenica 17 luglio, in provincia di Ravenna. Secondo le previsioni del sito Arpae Emilia Romagna, al mattino il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, per poi schiarirsi completamente al pomeriggio e mantenersi sgombro da nubi anche in serata.

Il mare, da molto mosso in mattinata, tenderà all’attenuazione del moto ondoso durante la giornata, rimanendo comunque mosso.

Le temperature restano alte, attorno ai 30°.