Conselice: da lunedì 18 luglio lavori in via Vacchi per rifare fogne e rete acquedottistica

Lunedì 18 luglio inizieranno i lavori di riqualificazione della rete fognaria e dell’acquedotto lungo via Vacchi, a Conselice. L’intervento, che rientra nel piano investimenti di Hera e consiste nel rifacimento di 300 metri di rete acquedottistica e 170 metri di fognatura mista, è finalizzato al rinnovo e al miglioramento del sistema delle reti idriche locali.

Per permettere di eseguire i lavori, la cui durata prevista è di circa un mese, sarà interrotto il traffico veicolare per l’intero tratto di via Vacchi interessato dal cantiere, da piazza Foresti all’intersezione con via Selice. Saranno comunque garantiti gli accessi pedonali ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Si tratta di uno dei tanti interventi portati avanti da Hera per aumentare la resilienza del sistema idrico, che nel solo territorio della provincia di Ravenna ha un’estensione di quasi 6.700 km (3.800 km di rete acquedottistica e 2.900 km di rete fognaria).

In caso di particolari necessità dei residenti, il Comune di Conselice è disponibile a concordare diverse modalità di accesso alle abitazioni, contattando l’Ufficio Lavori pubblici al numero 0545 986952.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenze (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è attivo 24/7 il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.