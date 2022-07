Incidente all’angolo tra Via di Roma e Via Cerchio. Auto fugge dopo lo scontro con una Vespa. Individuato l’automobilista

Incidente stradale, nel pomeriggio di ieri 17 luglio, tra Via di Roma e Via Cerchio. Una vettura, una Tiguan, che proveniva ad via Cerchio, non avrebbe rispettato il dare la precedenza, scontrandosi contro una Vespa, con due ragazzi a bordo, che sopraggiungeva da via di Roma.

La Vespa è finita contro una Mercedes parcheggiata di fronte a Santa Maria in Porto ed i ragazzi sono precipitati a terra, fortunatamente senza riportare gravi ferite. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Ravenna.

La persona alla guida dei veicolo si è data alla fuga, senza prestare soccorso ai due giovani. Grazie ai rilievi effettuati dagli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Ravenna e alle testimonianze raccolte tra le persone che avevano assistito all’incidente, è stato individuata la persona alla guida dei veicolo. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola quest’oggi, 18 luglio.