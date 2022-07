Scontro auto-camion lungo la SS16. Grave 49enne, ricoverato al Bufalini di Cesena. Traffico in tilt per ore

Via Classicana-SS16 torna ad essere teatro di un incidente stradale. Poco prima delle 12.30 di quest’oggi 18 luglio, all’altezza di Classe in direzione nord, per cause non ancora chiarite, sono entrati in collisione una vettura e un camion.

L’uomo alla guida dell’auto, un 49enne, dopo essere stato soccorso dal personale del 118 giunto con ambulanza e auto con il medico a bordo, è stato trasferito all’ospedale di Cesena. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia stradale, per i rilievi. Traffico in tilt per molte ore, fino a quando le auto in fila hanno potuto fare inversione e percorrere la corsia contromano fino allo svincolo Porto/Classe.