Ladro seriale ancora a piede libero: le ultime vittime sono tre attività commerciali del Borgo San Biagio

Il ladro seriale ha colpito ancora, portando circa a 70 i colpi messi a segno negli ultimi mesi tra Ravenna e i lidi. Le ultime vittime sono state, nella notte tra domenica e lunedì, tre attività commerciali del Borgo San Biagio: al bar del circolo tennis attiguo al parco Fagiolo, ha provato ad entrare senza esito, quindi si è spostato al negozio Eden Frutta di via Maggiore, dove ha trafugato circa 550 euro, per poi passare al bar pasticceria Mosaico di via Cavina, dove ha asportato i 150 euro del fondo cassa.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino in edicola oggi.