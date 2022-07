Ancora emergenza cuccioli. Enpa Lugo: “Sono decine e decine quelli abbandonati, trovati denutriti, impauriti e malati”

“Siamo un paese di incivili, che rinnega il benessere animale e preferisce condannare creature innocenti a inutili sofferenze’. Esordisce così, Daniela Simonini, volontaria Enpa, dopo l’ennesimo straziante salvataggio di cuccioli nelle campagne del territorio.

‘Qualche settimana fa, – prosegue Daniela – , pensavamo finalmente di poter tirare un sospiro di sollievo e di poter prendere fiato. Tutti i cuccioli avevano trovato una nuova famiglia, le balie potevano andare in ferie e noi ci saremmo potuti occupare di curare i gatti incidentati o bisognosi di cure recuperati sul territorio. Neppure il tempo di formulare il pensiero che si è scatenato l’inferno: un susseguirsi di emergenze senza soluzione di continuità ci ha tenuti impegnati giorno e notte. Molti di noi hanno dovuto prendere dei permessi dal lavoro per poter recuperare gatti che sarebbero morti. In pochi giorni decine e decine di cuccioli in pessime condizioni sono stati recuperati dai nostri volontari’.

“Il 5 luglio le nostre volontarie Daniela e Pamela, sempre in prima linea, hanno effettuato il recupero di alcune mamme gatte e dei loro cuccioli in un fienile abbandonato a San Lorenzo. Per effettuare l’intervento si è reso necessario indossare tute e protezioni contro pulci, zecche, guano e resti di volatili. Nel pomeriggio dello stesso giorno una giovane gattina è stata recuperata mentre miagolava disperata in via Borsellino a Boncellino. Il 6 luglio in un campo sulla Reale vicino a Voltana sono stati recuperati 9 cuccioli e 4 presunte mamme. Lo stesso giorno due cuccioli spaventati e affamati, anche questi sicuramente abbandonati, sono stati catturati con un retino in via Pratolungo a Fusignano mentre attraversano ripetutamente la strada in cerca di un rifugio. Altri cuccioli sono stati tratti in salvo a Bagnacavallo vicino al Molino Quercioli, dove c’è una famiglia che lascia i gatti allo stato brado, ci impedisce le catture e ci distrugge le gabbie trappole. Questi gatti o vengono investiti dai mezzi agricoli e dalle automobili in passaggio o vivono di stenti senza cure e alimentazione adeguata” raccontano dall’Enpa di Lugo.

‘Il caso più grave, che ha fatto scattare indagini ancora in corso, ha comportato il recupero di 7 cuccioli denutriti, pelle e ossa e pieni di parassiti. Insieme a loro è stata recuperata solo una delle due mamme in quanto due cuccioli della seconda mamma, risultata essere la figlia di quella catturata, non si fanno prendere’ proseguono i volontari.

‘È di pochi giorni fa il recupero di 7 cuccioli affamati trovati da un ragazzo nelle campagne della Viola di Conselice vicino a Santa Maria in Fabriago – continuano -. Purtroppo per uno di loro non c’era più nulla da fare ed è morto mentre lo stavamo portando dal veterinario. Tutti i cuccioli ovviamente necessitavano di terapie in quanto affetti da pulci, parassitosi, infezioni agli occhi, dissenteria oltre che mostrare evidenti segni di disidratazione e denutrizione. Noi ci stiamo prodigando per curarli e dare loro quell’amore che esseri malvagi avevano negato’.

‘Sembra un bollettino di guerra e invece è la nostra realtà quotidiana fatta di continui ritrovamenti di cuccioli bisognosi di cure e di adulti non sterilizzati abbandonati ad un destino già segnato’ – commentano dall’ENPA – ‘Sono esseri indifesi, che non hanno chiesto di venire al mondo e che meriterebbero di essere amati, protetti e curati e non di essere trattati come rifiuti”.

“Come potete pensare di gettarli in un fosso, di separarli dalla mamma, oppure di voltarvi dall’altra parte quando vedete una gatta randagia in cerca di cibo per nutrire i suoi piccoli? Non avete una coscienza? – domandano i volontari -. Come pensate di crescere dei figli se poi non siete neppure in grado di comprendere che occorre sterilizzare sia i maschi che le femmine e che un cucciolo è un cucciolo, sia che abbia 2 gambe o 4 zampe. L’ignoranza dilaga basti pensare che ci sono persone che ancora oggi non sanno che somministrare latte vaccino ai cuccioli è pericoloso per la loro stessa sopravvivenza.

“Molti cuccioli, tra quelli salvati nelle scorse settimane, oggi fortunatamente stanno bene e stanno cercando una famiglia – concludono -. L’appuntamento è per venerdì 22 luglio dalle 20:00 per la Serata delle Coccole dove si potranno conoscere tanti mici da coccolare e adottare. Facciamo vedere che ci sono tante belle persone che amano e rispettano gli animali e che tutti insieme possiamo fare la differenza e sconfiggere l’ignoranza’.