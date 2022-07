Atto vandalico al Parco dei Mulini a Lugo: sabbia nel generatore elettrico prima dello spettacolo

Sabbia introdotta nel serbatoio del generatore per produrre energia elettrica per renderlo inutilizzabile. Se ne sono accorti lunedì pomeriggio i volontari che seguono le iniziative estive al Parco dei Mulini organizzate dalla Consulta Lugo Ovest e dal Comitato territoriale CSI di Ravenna.

Il gesto vandalico è stato denunciato nella giornata di ieri alla Polizia Locale ma non ha determinato effetti sulla serata prevista il 18 e che si è regolarmente tenuta con l’esibizione delle allieve e degli allievi del Centro Studi Danza.

La ditta fornitrice del generatore lo ha infatti prontamente sostituito. Il presidente di Lugo Ovest Fiorenzo Baldini ha convocato per il 26 luglio alle 20.30 una riunione di Consulta per confrontarsi sulla rassegna estiva che sta avendo un ottimo riscontro di partecipazione e su come proseguire, in futuro, questa esperienza che sta coinvolgendo diversi cittadini in un positivo impegno per quella parte di città.

Intanto il prossimo appuntamento è per il concerto all’alba del Trio En Flor, domenica 24 luglio alle 6 con distribuzione a tutti i partecipanti di caffè e brioches.