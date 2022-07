Bagnacavallo. Guasto alla rete gas, lavori all’incrocio sulla San Vitale: modifiche alla viabilità

A seguito di un guasto alla rete gas a Bagnacavallo all’incrocio fra la Statale 253 San Vitale e le vie Boncellino e Di Vittorio, nei pressi dell’impianto semaforico, si è reso necessario un intervento di ripristino urgente che comporta modifiche alla viabilità.

Per consentire lo svolgimento dei lavori da parte di Italgas sarà installato un semaforo mobile e istituito il senso unico alternato sulla San Vitale. Sarà inoltre introdotto il divieto di circolazione sulla via Boncellino nel tratto compreso tra l’incrocio stesso e la rotonda con la via Galavotti.

Per il traffico proveniente da via di Vittorio è istituito un obbligo di svolta a destra verso Lugo. La deviazione sarà effettuata fino al termine dei lavori, previsto per la serata del 21 luglio. Sul luogo sarà posizionata l’opportuna segnaletica di deviazione.