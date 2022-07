Faenza, pino crolla sulla strada e colpisce un furgone: ferito il conducente

Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 luglio, in centro a Faenza su via degli Insorti un pino è crollato sulla strada, all’incrocio con via Pola: dapprima ha colpito un cassonetto dei rifiuti e poi un furgone in transito.

Per fortuna, la presenza del cassonetto ha attutito l’impatto successivo col furgoncino, nonostante ciò l’uomo alla guida del mezzo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto ferito: subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale cittadino, pare non in gravi condizioni.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e gli operai del Comune per la rimozione dell’albero: visto l’accaduto, dovranno essere effettuate verifiche sulla stabilità degli altri pini presenti su via degli Insorti.