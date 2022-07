Aria irrespirabile nel ravennate: trattasi di fumo proveniente dagli incendi nel Carso italiano

Nel pomeriggio del 21 luglio, attorno alle 16, diverse persone hanno lamentato odore di fumo nel ravennate, in particolare a Punta Marina. Un lettore ha riferito di essere incappato in aria irrespirabile mentre camminava in riviera. Tante le segnalazioni da parte degli utenti anche sulle pagine facebook.

I Vigili del Fuoco informano che, fortunatamente, non s’è trattato di un principio d’incendio nel ravennate e che non vi sono allarmi al momento. Il forte odore di fumo in cui si sono imbattute oggi le persone a Punta Marina proviene dai recenti incendi sviluppatisi nel triestino, più precisamente nel Carso italiano.

Nelle ultime ore è stato ripristinato il tratto dell’autostrada A4 tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia precedentemente chiuso a causa degli incendi.