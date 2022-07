Investiti da un furgone a Faenza: in ospedale due ragazzini

Intorno alle 18 di oggi, giovedì 20 luglio, due ragazzini di 14 anni e 11 anni sono stati investiti a Faenza su via 4 novembre da un furgone Iveco, pare mentre i due stavano attraversando la strada: la dinamica dell’incidente al momento è ancora al vaglio.

I due ragazzini, rimasti feriti, sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118 che ne hanno trasportato uno all’Ospedale di Faenza, con danni di minore entità, e l’altro, ferito in maniera più ingente, al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.