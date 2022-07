Pinarella. Denunciate 5 persone trovate senza documenti e non in regola con le norme sull’immigrazione

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, relative alla presenza nel centro di Pinarella di Cervia di persone dedite all’abuso di bevande alcoliche, soprattutto nelle ore notturne, con conseguente disturbo della quiete pubblica, il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha impegnato quattro equipaggi del presidio di Polizia Stagionale di Pinarella, è iniziata nella serata del 19 luglio e si è conclusa nella successiva nottata.

I controlli hanno riguardato in particolar modo il centro della località marittima, il lungomare di Pinarella/Tagliata, la stazione ferroviaria e la zona di pineta retrostante gli stabilimenti balneari. Al termine del servizio sono state controllate cinque auto e identificate venti persone.

In particolare, durante un controllo presso un esercizio pubblico sono stati identificati numerosi avventori, tutti extracomunitari, di cui cinque sono stati accompagnati in Questura perché privi di documenti di identificazione. Nessuno dei cinque stranieri è risultato in regola con le norme sull’immigrazione e, pertanto, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e muniti dell’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni, in esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna.