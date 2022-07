Bassa Romagna: attenzione alle temperature elevate, previsti fino a 39 gradi in alcune zone della pianura

Per la giornata di sabato 23 luglio è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi fino a 38-39 gradi in alcune zone di pianura.Per questo motivo l’Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione (rischio medio) per temperature estreme.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze.

Si ricordano inoltre alcuni consigli per contenere i disagi causati dal caldo: non uscire nelle ore più calde, evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli), moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina o bevande alcoliche, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde della Polizia locale della Bassa Romagna 800 072525.