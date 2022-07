Conselice: demolito il campo da bocce, l’area sarà bonificata e destinata a verde urbano

Nel parco comunale «Bourgoin Jallieu» di Conselice sono in corso i lavori di demolizione del bocciodromo. Il campo, costituito da tre piste da bocce vetuste e fatiscenti, da tempo non è più in condizioni di essere utilizzato né agibile; i lavori sono poi divenuti urgenti in seguito al recente e ulteriore deterioramento delle strutture, tale da non renderle più sicure.

In seguito l’area verrà bonificata e ripristinata a verde pubblico, per valorizzare il parco e rendere accessibile e fruibile la zona, a tutto vantaggio anche del decoro urbano e della mitigazione delle temperature. I lavori eseguiti dalla ditta Socoges Srl di Sant’Agata sul Santerno per un importo di 43.888,28 euro (Iva inclusa). Le risorse sono state messe a disposizione grazie a una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale del 28 giugno 2022.

“Questa Amministrazione dedica tanta attenzione ai parchi, importanti luoghi di ritrovo e socialità per tutte le età – sottolinea la sindaca Paola Pula -. In particolare, abbiamo investito molto nell’installazione di nuovi giochi in tutti i parchi. Questa porzione del parco Jallieu tornerà nella disponibilità dei cittadini ed è uno spazio che potrà essere utilizzato anche per il gioco libero. Invitiamo tutti i cittadini al rispetto dei parchi e di tutte le loro dotazioni, poiché il decoro urbano è un bene di tutti: a tale proposto l’Amministrazione si impegnerà a vigilare per verificare il rispetto delle regole”.