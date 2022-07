Pineta Ramazzotti: i 2 incendi sono stati domati, i danni sono circoscritti a un ettaro. Tutte le ipotesi sulle cause in campo. Continua la vigilanza

Nella Pineta Ramazzotti a Lido di Dante, a metà pomeriggio, intorno alle 15.30 di oggi 24 luglio, la situazione appare sotto controllo. Come abbiamo già riferito con l’aggiornamento delle ore 14:00 sono stati domati entrambi gli incendi scoppiati. Il primo incendio si era verificato nella tarda serata di eri 23 luglio. Il secondo incendio si è sviluppato nella prima mattinata di oggi 24 luglio. L’area è tuttora presidiata dai Vigili del fuoco e lo rimarrà per tutto il pomeriggio, mentre in serata interverranno a presidio i Carabinieri forestali e i volontari della Protezione civile, fino a quando i Vigili del fuoco lo riterranno necessario. Sul posto è intervenuto anche un mezzo di Azimut con il trincio per aprire ulteriori corridoi e per isolare la parte di sottobosco incendiata.

I due incendi hanno coinvolto un’area di circa un ettaro. Nulla di paragonabile per fortuna con l’incendio devastante che si verificò sempre nella Pineta Ramazzotti esattamente dieci anni fa, era il 2012. All’epoca l’incendio distrusse 65 ettari di pineta. Si stanno facendo comunque rilievi per capire se l’area interessata non sia più ampia. Il primo incendio, nella parte interna della pineta, è stato il primo ad essere domato. Per quanto riguarda il secondo, i Vigili del fuoco hanno lavorato fino verso le 14 di oggi. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna e Cervia e almeno quattro mezzi dell’Antincendio boschivo della Protezione civile di Ravenna. Sul posto anche un elicottero dei Vigili del fuoco, dotato di cestello con acqua. Complessivamente una quindicina i mezzi provenienti da tutta la Romagna.

Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto le aree adibite al campeggio: non troppo distanti dall’area interessata dall’incendio troviamo infatti il Camping Ramazzotti e il Camping Classe. Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che è continuamente in contatto con le forze impegnate nella messa in sicurezza della pineta e nel monitoraggio della situazione, assicura che al momento la situazione è sotto controllo e che l’attenzione è massima. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’incendio si sia propagato dall’esterno della pineta, e questo fatto ha consentito che il suo esito non fosse così devastante come quello del 2012.

Naturalmente si fanno tutte le ipotesi sulle cause che hanno innescato le fiamme: dall’atto doloso di un piromane alla negligenza del mozzicone di sigaretta, dalla responsabilità di qualcuno che ha acceso un fuoco dove e quando non doveva fino al caso fortuito.