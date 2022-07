Alfonsine. Ancora nessuna traccia di Ilona. La mamma: “Ricevo tante telefonate, ma nessuna informazione certa”

Da quando, dopo una discussione, la figlia Ilona è uscita di casa, la mamma non l’ha più vista né sentita. Era giovedì sera. Da quel momento Ludmila vive attaccata al telefono. Spera che la figlia 16enne la contatti, almeno per dirle che sta bene. Perchè nella testa di ogni mamma e di ogni papà una situazione del genere scatena le paure più atroci.

“Il mio telefono squilla spesso – racconta la mamma, che vive ad Alfonsine -. C’è chi mi dice di averla vista a Ferrara e chi a Bagnacavallo, ma io non so come fare. Non c’è nulla di sicuro. Neppure i carabinieri hanno novità”.

“Adesso voglio provare ad attaccare anche delle fotocopie con la foto di Ilona, magari può essere utile – prosegue la donna -. Ringrazio tutte le persone che si stanno dando da fare condividendo la notizia della scomparsa di mia figlia. Oltre ai siti di informazione e ai quotidiani anche quelli moldavi e rumeni stanno diffondendo la notizia”.

“Io voglio solo che mia figlia torni a casa, qui da me. A me basta averla qui, perchè non ce la faccio più. Sia io che il fratello di 10 anni, stiamo vivendo un incubo” prosegue Ludmila.

Ripensando a giovedì sera, e alla discussione che ha preceduto l’uscita di casa di Ilona, la donna dice: “Io non credo che i messaggi che riceveva in continuazione fossero di una sua amica, come mi diceva lei, ma che fosse un ragazzo ad inviarglieli. E proprio per questo motivo mi era preoccupata e poi arrabbiata, ma alle mie domande lei rispondeva: “Ti spiego dopo”. Dopo, invece, è uscita di casa e da quel momento non l’ho più vista”.

“Conosco mia figlia, è una brava ragazza, molto seria e riservata. Vive qui in Italia solo da un anno, e quindi non capisce neppure tanto bene l’italiano. Sono davvero disperata”.

Ilona Bogu è alta 1.70, lunghi capelli castano chiaro, occhi verdi. L’ultima volta che è stata vista, si trovava ad Alfonsine, indossava una maglia fucsia, pantaloncini neri e scarpe bianche. Chiunque la dovesse vedere è pregato di chiamare i carabinieri e il seguente numero 3287354966