Lido Adriano, stabilimento non paga concessione: smantellati quasi 200 ombrelloni e lettini

Ombrelloni, lettini e sdraio chiusi e appoggiati per terra. Lo stabilimento “Oasi” di Lido Adriano, da ieri, 25 luglio, dopo l’intervento della Capitaneria di Porto, non potrà più continuare il suo lavoro. Il motivo? La revoca della concessione demaniale sul tratto di spiaggia davanti al bar e al ristorante, per mancato o ritardato pagamento del canone, a cui aveva fatto seguito l’invio delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Una situazione durata anni, che si è conclusa ieri. Come riportato da Il Resto del Carlino, sono stati smontati 197 ombrelloni in circa tremila metri quadrati di spiaggia.

La rimozione di lettini e ombrelloni da parte della Capitaneria di Porto è quindi l’epilogo di un provvedimento ormai divenuto definitivo, ovvero sono scaduti i termini dell’impugnazione. Già lo scorso venerdì, personale della Capitaneria aveva fatto un sopralluogo allo stabilimento per vedere se la società titolare del bagno avesse già provveduto a smaltellare tutto. Cosa non successa, di conseguenza ieri mattina è intervenuta per procedere con le operazioni di rimozione, davanti agli occhi di clienti stagionali, alcuni arrabbiati, e curiosi che hanno immortalato alcune immagini, finite sui social e sulla pagina di “LIDO ADRIANO – Gruppo Cittadino – Residenti, Lavoratori, Vacanzieri”.

“L’unica cosa che mi viene spontanea chiedere: come verranno gestiti gli stagionali, che ovviamente hanno già pagato un servizio che non riceveranno per i due mesi restanti? Chi é li fisicamente, mi sa dire se il bagno è definitivamente chiuso?” si domanda un utente.

La titolare però avrebbe assicurato di aver pagato il canone e che provvederà nei prossimi giorni a ripiantare almeno parte degli ombrelloni.