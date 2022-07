Nuovo marciapiede, nuove tende da sole e ritinteggiature: estate di lavori nelle scuole di Lugo

Dopo l’installazione delle tende da sole e dei frangisole nella scuola dell’infanzia di Fondo Stiliano e la sostituizione di alcune veneziane alla scuola primaria Garibaldi, è stata la volta della scuola dell’infanzia Capucci dove la scorsa settimana è stata riparata l’infiltrazione che era emersa sul tetto e si sta procedendo ai ripristini interni della sezione coinvolta sistemando il soffitto, le pareti e il pavimento.

In questa settimana presso la scuola primaria Marconi di San Bernardino verrà demolito l’attuale marciapiede, la ditta incaricata ha garantito che il getto del nuovo marciapiede perimetrale sarà terminato entro il 12 agosto. Le manutenzioni straordinarie proseguono anche a settembre quando, dal 5 al 9, verranno realizzati ripristini e tinteggiature presso la scuola primaria Codazzi mentre al nido Europa, nell’omonimo viale, verrà realizzato il rifacimento dell’intonaco dei muretti delle sezioni verso via Veneto dal 12 al 16 settembre.

Questi interventi fanno parte di un pacchetto di 90 mila euro finanziati grazie agli oneri di urbanizzazione di cui la giunta ha approvato il progetto esecutivo nello scorso mese di giugno. Con un altro stanziamento, di 60 mila euro, la giunta ha approvato il progetto esecutivo della sostituzione urgente di un generatore di calore per la centrale termica della scuola media Gherardi. Infine, è stata realizzata una nuova recinzione alla scuola dell’infanzia Filastrocca che permette l’utilizzo di un’ulteriore area verde prima non fruibile poiché non delimitata.