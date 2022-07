Ravenna, brutto scontro tra un’auto e uno scooter su via Berlinguer: ad avere la peggio il centauro 62enne

Intorno alle 12 di oggi, martedì 26 luglio, a Ravenna su via Berlinguer si è verificato un brutto scontro tra un’auto e uno scooter per dinamiche ancora al vaglio.

Dalle prime informazioni, pare che l’auto, una Ford guidata da un 41enne, stesse circolando su via Berlinguer in direzione viale Randi quando, giunto all’altezza della sottostrada in zona Bcc, abbia svoltato a sinistra impattando con la parte laterale anteriore contro lo scooter guidato da un 62enne che proveniva dalla direzione opposta (circolava su via Berlinguer in direzione rotonda Irlanda).

L’autista dell’auto, lievemente ferito, è stato trasportato all’ospedale di Ravenna, mentre ad avere la peggio è stato il centauro 62enne, sbalzato sull’asfalto nell’impatto e trasportato dai sanitari del 118 in codice più grave al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per gestire la viabilità