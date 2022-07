Dura polemica fra Faenza Calcio e Comune sullo stadio Neri. La società: “siamo vessati dall’Amministrazione”. Il Comune: “sconcertati dalle gravi affermazioni”

Da una parte si parla di “grave disagio” e di “perdurante atteggiamento vessatorio” che l’Amministrazione comunale di Faenza, nelle persone del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore ai Lavori pubblici, avrebbe assunto nei confronti del Faenza Calcio. E si aggiunge che sarebbero state fatte dal Comune promesse non mantenute. Dall’altra parte, è secca la replica del Comune che dice di essere “sconcertato” dalle modalità della polemica e sottolinea “la gravità di tale affermazione”. Insomma sembra proprio un muro contro muro quello che è andato in scena in data odierna 28 luglio fra la società sportiva e la Giunta manfreda. Uno scontro in piena regola che – dati i toni inusuali – potrebbe non finire qui e avere risvolti polemici ancora più caldi. Sullo sfondo la ruggine che viene da lontano per la gestione dello stadio Neri in coabitazione forzata fra Faenza Calcio e organizzatori del Palio. Il Faenza Calcio a quanto si capisce vorrebbe lo stadio tutto per sé o due impianti separati, ma il Comune da questo orecchio non ci sente.

La nota del Faenza Calcio

Il Faenza Calcio parla di “grave disagio che sta subendo” a causa del “perdurante atteggiamento vessatorio che l’Amministrazione comunale di Faenza, nelle persone del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore ai Lavori pubblici, riserva alla scrivente società sportiva.” Il Faenza Calcio risale a fatti del maggio 2021 quando il Comune di Faenza comunica che l’edizione 2021 del Palio del Niballo sarebbe stata disputata domenica 31 luglio 2021 non nella canonica data riconducibile all’ultima domenica del mese di giugno. I motivi erano connessi all’emergenza Covid 19 per cui i Rioni non avevano potuto svolgere adeguata attività organizzativa. La società sportiva lamenta che “la riconsegna dell’impianto al Faenza Calcio, prevista contrattualmente per il 1° agosto, non avrebbe consentito il suo utilizzo per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica essendo necessario tempo per il ripristino del manto erboso e opere di manutenzione.”

Il Faenza Calcio parla di un incontro in Municipio durante il quale “il Comune di Faenza assumeva precisi impegni nei confronti del Faenza Calcio”. Si parla di rimborso delle spese aggiuntive sostenute dal Faenza Calcio per la gestione delle trasferte nel periodo di indisponibilità dello stadio per i lavori di ripristino del manto erboso e manutenzione. Spese che sono state poi effettivamente corrisposte. Di rimborso delle spese necessarie al ripristino degli spogliatoi “con intervento pagato direttamente dal Faenza Calcio e a oggi mai rimborsato”. Di avvio da parte del Comune di un “percorso progettuale e amministrativo che possa consentire in tempi brevi a dividere le strade del Palio e del calcio con impianti in uso esclusivo per ciascuna delle due attività… Alla data odierna, di questo programma nulla è stato ancora posto in essere in maniera concreta e ne è derivato solo uno sterile dibattito sul Paliodromo a cui nessun delegato del Faenza Calcio è stato mai invitato a partecipare.”

Di contro, lamenta il Faenza Calcio, l’Amministrazione comunale “a più riprese per voce del Sindaco, ha escluso la possibilità che la convenzione per l’uso dello stadio “Bruno Neri” possa essere affidata al Faenza Calcio nell’eventualità che la Cooperativa dei Manfredi, attuale concessionaria intendesse recedere anticipatamente dall’accordo. Sul punto è nota la volontà del Sindaco di trasferire la convenzione per la gestione dello stadio al circolo Tennis Faenza. A prescindere da valutazioni giuridiche elementari circa le modalità di assegnazione delle convenzioni relative agli impianti comunali, che evidentemente il Sindaco ignora, o da cui ritiene di essere svincolato, non si comprende l’atteggiamento di preclusione al trasferimento della convenzione alla società, il Faenza Calcio, che utilizza l’impianto assieme alla Cooperativa dei Manfredi.”

In definitiva il Faenza Calcio “richiama innanzitutto il Comune di Faenza al rispetto degli accordi presi e sopra descritti. L’assessore Barzaglia ha ripetutamente promesso il suo intervento per il rimborso delle spese anticipate per il ripristino degli spogliatoi; ma oggi quello che fa rumore è solo il suo silenzio. In linea generale poi va aggiunto che dopo la conclusione del Palio, dovrebbe essere cura e responsabilità di chi ha ancora la disponibilità dell’impianto, assicurarne la possibilità di utilizzo per le attività successive del Faenza Calcio. A dimostrazione dell’incuria in cui invece viene lasciata la struttura dopo lo svolgimento delle attività connesse al Palio, è l’evidente stato di degrado degli spogliatoi come ampiamente documentabile dalla galleria fotografica che si allega… Viene da pensare che non sia gradita la gestione autonoma e apolitica della società. Forse sarebbe maggiormente gradita una dirigenza diversa dall’attuale. Ma non è intenzione della proprietà passare la mano. Se ne facciano tutti una ragione.” Così conclude la nota del Presidente del Faenza Calcio Andrea Missiroli.

Gli spogliatoi del Neri secondo la denuncia del Faenza Calcio

La risposta dell’Amministrazione comunale

Dopo il comunicato stampa diffuso dal presidente del Faenza Calcio Andrea Missiroli, l’amministrazione comunale si dice “sconcertata nell’apprendere le modalità con le quali abbia deciso di interloquire con il Comune di Faenza, quando in tutti questi anni non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Nel comunicato vengono usati toni per nulla improntati sulla forma del dialogo e che vanno oltre la civile dialettica dovuta. Sostenere di essere vittima di “modalità vessatorie” sottintende infatti una precisa volontà, per nulla confacente al modo di porsi del Comune che deve garantire l’interesse generale e non di una parte, in questo caso del Faenza Calcio. Non sfugge perciò la gravità di tale affermazione.”

“Entrando nel merito della questione, come emerge dallo stesso comunicato stampa del Faenza Calcio, il Comune attraverso i suoi uffici ha prontamente rimborsato le spese sostenute dalla società per le trasferte esterne imposte dall’eccezionalità dovuta al cambio della data dello svolgimento del Palio. Per quanto riguarda gli spogliatoi si precisa che questi non vengono mai utilizzati durante il Palio e quindi lo stato in cui versano, documentato dalle foto allegate al comunicato stampa della società del Faenza Calcio, non è in alcun modo riconducibile alla responsabilità diretta del Comune. – si legge nella risposta – Sulla richiesta da parte della società del Faenza Calcio di gestire direttamente lo stadio Bruno Neri giova sottolineare che l’impianto è condiviso tra le attività calcistiche e le manifestazioni equestri legate al mondo del Palio. Non è un segreto per nessuno che i rapporti tra il Faenza Calcio e il mondo rionale non siano idilliaci da molto tempo. Una gestione affidata alla società calcistica rischierebbe di aumentare gli attriti con il mondo del Palio, cosa per nulla auspicabile, almeno fino a quando i percorsi delle due realtà saranno unite dal comune utilizzo dello stadio Bruno Neri. Occorre invece un gestore terzo che abbia la capacità di tenere assieme le due realtà e a mediare le varie esigenze di chi utilizza, giova ricordarlo, un impianto pubblico, cioè a disposizione dell’intera comunità nelle sue diverse articolazioni associative.”

L’amministrazione comunale in conclusione si dice “fortemente amareggiata per una forzatura che non serve a nessuno e convinta che il dialogo pacato e costruttivo sia l’unica strada per risolvere le problematiche.”