L’ufficio passaporti della Questura di Ravenna e i commissariati di Lugo e Faenza fanno gli straordinari: aperti domenica 7 agosto

La fine del periodo caratterizzato dalle restrizioni dovute alle misure per contenere l’emergenza sanitaria, ha determinato la ripresa degli spostamenti all’estero con un cospicuo aumento delle richieste per il rilascio del passaporto, che la Questura di Ravenna ha affrontato con un grande sforzo organizzativo al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.

Un ulteriore passo in questa direzione si concretizza domenica 7 agosto con un giorno di apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti, presso la Questura con orario 8 / 19 e presso i Commissariati di Faenza e Lugo con orario 8 / 13.

In quella giornata i cittadini che necessitano del passaporto per recarsi all’estero con urgenza e partenza prevista entro il 31 agosto 2022 compreso, potranno presentarsi all’ “Open Day” e ottenerne il rilascio in giornata, se ne ricorrono i presupposti.

Ogni persona dovrà avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica ecc. ecc.) come indicato nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo: https://www.poliziadistato.it/articolo/10301