Mario Mazzotti (Legacoop): la cooperazione una grande forza morale non solo economica e sociale, per questo il fascismo la colpì

Pubblichiamo il discorso integrale del Presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, pronunciato questa mattina 28 luglio al Teatro Alighieri di Ravenna alla cerimonia per ricordare i 100 anni dall’assalto fascista alla Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Signor Presidente, porgo a Lei, anche a nome del Presidente di Legacoop Mauro Lusetti, del Presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, Lorenzo Cottignoli, di tutte le cooperatrici e i cooperatori ravennati e romagnoli, il più sentito ringraziamento per aver accolto l’invito a presenziare a questa importante manifestazione.

Ci consenta, Signor Presidente, di considerare la sua visita come il riconoscimento del ruolo e della funzione storica che ha avuto, ed ha, il movimento cooperativo per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e democratica del nostro Paese.

Come ben sa, Signor Presidente, questa è terra di cooperazione, di socialità e di fieri sentimenti democratici. Dal lontano 1883, anno della fondazione dell’associazione generale degli operai e braccianti del Comune di Ravenna, la prima cooperativa operante nel nostro territorio, ad oggi, si è via via sviluppato ed affermato un originale sistema di imprese cooperative, che operano in tutti i settori: dal manifatturiero all’agroindustria, dall’agricoltura al sociale e socio sanitario, dalla logistica e servizi ai trasporti, dal culturale e turistico al settore dell’informazione, dal credito e assicurazione al commercio.

Oltre il 20% del PIL della Provincia di Ravenna è prodotto dalla cooperazione, un cittadino su tre ha una posizione associativa aperta con una cooperativa, mentre i soci lavoratori e i dipendenti superano ampiamente le 20.000 unità. Se di colpo si fermassero le cooperative si bloccherebbero i servizi essenziali: la raccolta dei rifiuti, la gestione dei servizi educativi e scolastici, quelli rivolti alla popolazione anziana, la produzione delle tante eccellenze agroalimentari nel campo dell’ortofrutta, del vitivinicolo, dei cereali e tanti altri. Ma soprattutto verrebbe meno quel tessuto connettivo di coesione sociale e civismo, di cui il movimento cooperativo è generatore e motore nelle nostre comunità.

Quello che siamo oggi, Signor Presidente, rappresenta l’evoluzione di un cammino storico e di crescita che viene proprio da quella prima cooperativa del 1883. Il filo rosso dell’intergenerazionalità, l’educazione alla mutualità, la consapevolezza della forza e del valore del “fare insieme”, del cooperare, ci hanno consentito di raggiungere questi risultati, resi ancor più visibili dal contributo dato dalla cooperazione, in particolare quella sociale nel periodo più acuto della pandemia.

Di questa grande forza “morale” non solo economica e sociale, ne avevano piena contezza già 100 anni fa, anche Benito Mussolini ed Italo Balbo.

La cooperazione era “intrinsecamente” antifascista. Il fascismo nascente per vincere doveva colpire a fondo, certamente le forze popolari e i suoi partiti, le Camere del Lavoro, ma qui, a Ravenna, doveva fare i conti con la cooperazione, il braccio economico e sociale del movimento operaio e progressista. Ravenna andava colpita perché rappresentava il simbolo della cooperazione. Andava umiliata, messa militarmente a ferro e fuoco, come avvenne in quelle giornate di fine Luglio 1922.

E, in particolare, andava colpita la Federazione delle cooperative, di cui proprio quest’anno si festeggiano i 120 anni. La Federazione era il cuore pulsante e attivo, lo strumento tecnico e operativo delle numerose cooperative braccianti che si erano via via costituite in tutta la Provincia e si era sviluppata al punto di riuscire ad acquisire importanti lavori pubblici di bonifica e riassetto idraulico, migliaia di ettari di terreno, in proprietà o in affitto, a garantire occupazione ai soci e assicurare una gestione più giusta ed equa dell’avviamento al lavoro della manodopera.

Al fascismo e all’ideologia autoritaria e violenta che incarnava, non solo non poteva piacere chi praticava la democrazia come modalità di gestione dell’impresa e che praticava fattivamente l’uguaglianza tra le persone, ma soprattutto non poteva tollerare il radicamento sociale, il vasto consenso che le cooperative si erano conquistate nelle comunità locali.

Questa particolarità ravennate, come ricorda sempre Lorenzo Cottignoli, della storia della cooperazione prevalentemente segnata dall’esperienza della cooperazione di lavoro, fece sì che la Federazione delle cooperative divenne un competitor a pieno titolo nel mercato delle opere e delle commesse pubbliche, di quelle forze economiche capitalistiche che ambivano a quei mercati e che sostenevano, finanziavano e ispiravano il fascismo.

L’assedio e l’incendio del Palazzo della Federazione delle Cooperative, situato in un luogo simbolico e centrale di Ravenna, nell’attuale Piazza Caduti, dove trova sede la Provincia, fu per questo pianificato e preparato con cura. Faceva parte di quella lucida strategia di annientamento dei principali simboli del movimento operaio e democratico, che avveniva con l’intimidazione e la violenza e con un lavoro costante di divisione delle forze democratiche, come successe proprio a Ravenna, nei confronti dell’ala moderata del PRI.

Tra i simboli da colpire e abbattere vi era in primo luogo Nullo Baldini, Presidente della Federazione. Una figura sottovalutata dagli storici e non studiata a sufficienza, un riformista vero, pragmatico e concreto, il fautore, assieme ad altri dell’epica impresa, per certi versi drammatica, della bonifica di Ostia e dell’Agro Romano. Un socialista romagnolo, tutto d’un pezzo, che patì l’esilio in Francia e la persecuzione fascista durante il ventennio, ma che ebbe la, seppur breve, soddisfazione di tornare, a liberazione avvenuta, Presidente della rinata Federazione, che resse alcuni mesi prima di morire, nel 1945.

Sta qui, Signor Presidente, la forza di quella cooperazione che seppe resistere anche al fascismo, a quel fascismo che la disarticolò nella sua organizzazione, la piegò e la colpì nei suoi gruppi dirigenti, la occupò di fatto, cercando di usarla per i propri fini, ma non potè smantellarla.

Guardando la storia della Romagna e di Ravenna con gli occhi della cooperazione, si comprendono molte cose di questa terra. Si comprende perché, proprio qui, l’antifascismo fosse così radicato e perché si trasformò con la Resistenza e la lotta di liberazione in un grande fatto di popolo, che permise a Ravenna di liberarsi dall’occupazione nazifascista grazie al contributo decisivo dei partigiani garibaldini di Bulow con il CLN presieduto da Zaccagnini, e di potersi fregiare della medaglia d’oro al valore militare. Medaglia d’oro che auspichiamo venga concessa all’intera Provincia di Ravenna, come richiesto oltre un anno fa dal Consiglio Provinciale.

Si capisce come Ravenna risultò la provincia italiana che tributò il più alto consenso alla Repubblica nel Referendum del 1946 e che si è sempre contraddistinta per l’elevata partecipazione al voto dei suoi cittadini.

Signor Presidente, mentre siamo fieri ed orgogliosi della nostra storia e consapevoli della forza che rappresentiamo, siamo consapevoli delle necessità e del dovere che abbiamo, come gli altri corpi sociali intermedi di impegnarci assieme alle istituzioni democratiche e alle forze politiche per fare in modo che l’Italia e l’Europa sappiano affrontare le grandi emergenze di questa fase, a cominciare dalla guerra in Ucraina, ai cambiamenti climatici, alla rivoluzione tecnologica e digitale, alle sfide inedite che si troverà ad affrontare il genere umano.

La lezione di 100 anni fa l’abbiamo imparata. È una lezione molto attuale. Specialmente in questo frangente della storia italiana. Questa lezione ci dice che dobbiamo continuare a guardare al futuro con gli occhi della cooperazione, che dobbiamo guardare alla democrazia con gli occhi della cooperazione. Se lo facessimo tutti, Signor Presidente, scopriremmo che la democrazia, come ci ha insegnato un grande italiano, che proprio quest’anno compierebbe 100 anni, Enrico Berlinguer, è davvero un valore universale.

Ecco. La democrazia non si declama e non si proclama. Non si rinchiude nella retorica, pur vera, della sua superiorità rispetto ad ogni altra forma di organizzazione statuale e sociale. La democrazia si difende e si crea giorno per giorno cooperando. La democrazia è tale perché ha la forza di rigenerarsi, di rinnovarsi continuamente, di tenere sempre insieme diritti politici e diritti sociali.

E tra democrazia e cooperazione vi è quel nesso indissolubile che troviamo inscritto nella Costituzione Repubblicana nel suo articolo 45 e che troviamo nei nostri principi costitutivi: adesione libera e volontaria, controllo democratico da parte dei soci, democrazia economica e partecipazione, intergenerazionalità, mutualità e collaborazione tra cooperative.