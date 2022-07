Ravenna, Teatro Alighieri, giovedì 28 luglio 2022: lezioni sul fascismo, lezioni di democrazia, lezioni di storia. Potrebbe essere questo il titolo riassuntivo della mattinata di oggi dedicata alla celebrazione della memoria collettiva dell’assalto fascista alla Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna di 100 anni fa, culminata con la visita e con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’evento dell’Alighieri in realtà ha un titolo ufficiale – Estate 1922: attentato fascista alla libertà – centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna – ed è promosso dal Comune e dalla Provincia di Ravenna in collaborazione con Legacoop, Legacoop Romagna, Federazione delle cooperative e l’intero movimento cooperativo di Legacoop.

Nel 1922 la Federazione delle Cooperative, tra gli ultimi baluardi dell’associazionismo cooperativo e di sinistra in Italia, fu incendiata e devastata dall’assalto che fu, come scrisse lo stesso autore Italo Balbo nel suo diario, un atto politico per “dare agli avversari il senso del terrore”. Si trattò di uno dei tanti episodi della violenza eversiva fascista che si intensificarono particolarmente nell’estate del 1922, colpendo numerose città italiane, in particolare la pianura Padana, preludio dell’imminente marcia su Roma e della presa del potere di Mussolini. La presenza del Presidente della Repubblica a questo momento della memoria è stato particolarmente significativo e tutt’altro che rituale.

Alle 10.30 il teatro è già pieno di amministratori, cooperatori, figure istituzionali, esponenti del mondo economico e della società civile oltre che di semplici cittadini. Intorno alle 11 fanno il loro ingresso due altissimi corazzieri del Quirinale, preludio dell’arrivo del Presidente. Prima di Mattarella, ecco Mario Mazzotti Presidente di Legacoop Romagna e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale che di fatto sono un po’ i padroni di casa in quanto promotori di queste celebrazioni.

Quando fa il suo ingresso il Presidente, tutti scattano in piedi per tributargli uno scrosciante e insistito applauso. Poi parte l’inno di Mameli in una registrazione diretta da Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro di Piacenza, cui segue un bel video – Incendio alla libertà – realizzato con la consulenza storica di Alessandro Luparini e Giuseppe Masetti, che ricostruisce in pochi densi minuti la situazione dell’Italia negli anni che seguono la prima guerra mondiale e precedono la marcia su Roma, comprendendo i fatidici tragici giorni del luglio 1922 a Ravenna.

MARIO MAZZOTTI, LEGACOOP ROMAGNA

Tocca poi agli oratori ufficiali e inizia Mario Mazzotti, Presidente di Legacoop Romagna che orgogliosamente ribadisce il valore della cooperazione ravennate oggi (“le cooperative rappresentano il 20% circa del Pil della provincia di Ravenna) oltre che una grande forza “economica, sociale, morale e democratica”. Il parallelo ai fatti di 100 anni fa è immediato, perché la Federazione delle Cooperative – che fu fondata nel 1902 e proprio quest’anno compie 120 anni – nel 1922 era un caposaldo del movimento popolare e di resistenza al fascismo e per questo fu brutalmente colpita.

Mario Mazzotti si sofferma anche sul valore di una figura fondamentale come fu quella di Nullo Baldini (“sottovalutato”), esponente di spicco del socialismo riformista, che creò un grande movimento cooperativo a partire dall’organizzazione dei braccianti poveri, dovette assistere alla distruzione della sede della Federazione, che con tanto orgoglio e impegno aveva messo in piedi, fu esule durante il ventennio, ma poi tornò e fece in tempo a vedere l’Italia liberata e la cooperazione rinata.

Infine Mazzotti accenna al ruolo fondamentale dei corpi intermedi – come la cooperazione – anche oggi di fronte alle grandi sfide del presente – dalla guerra ai cambiamenti climatici all’enorme evoluzione tecnologica – per far vivere la democrazia ogni giorno e rinnovarla tenendo insieme diritti democratici e diritti sociali, come dice l’articolo 45 della Costituzione. Un tema questo toccato da tutti gli oratori dopo di lui e, infine, anche dal Presidente Mattarella.

SIMONA COLARIZI, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA Simona Colarizi, Professore emerito di Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza, ha ripercorso gli eventi che vanno dalla nascita del fascismo nel marzo 1919 fino all’instaurazione vera e propria della dittatura nel 1926, passando dal biennio rosso, dalla reazione fascista che comincia a farsi violenta e delittuosa dall’ottobre del 1920 (l’assalto a Palazzo d’Accursio a Bologna) per esplodere e dilagare poi nel 1921 (nel settembre ci fu la prima marcia su Ravenna in occasione delle celebrazioni dantesche, organizzata da Balbo e Grandi, che culminò nell’assalto alla Camera del Lavoro) e diventare infine parossistica ed eversiva nel corso del 1922, in particolare durante quell’estate, nel luglio in cui ai fatti di Cremona, Bologna e Novara seguirono quelli tragici di Ravenna. La Colarizi ha ricordato le radici politico-culturali, sociologiche ed economiche del fascismo che diventa pericoloso, violento, eversivo e infine vincente quando si lega ai poteri forti degli agrari e della grande imprenditoria per attaccare e disgregare le organizzazioni popolari, uscite rafforzate dalla guerra e galvanizzate dalla rivoluzione in Russia. Il fascismo sfrutta la paura della rivoluzione dei ceti medi e della borghesia imprenditoriale per fare quella che Mussolini chiamerà la “rivoluzione preventiva”, cioè la rivoluzione fascista antidemocratica e antipopolare. Attraverso l’uso sistematico della violenza e le ormai note “spedizioni punitive” contro le organizzazioni popolari (municipi, sedi sindacali, cooperative, circoli, case…) che erano “tollerate” da larghe parte della classe dirigente liberale pur di sconfiggere “i nemici della patria”, cioè socialisti e comunisti. La Professoressa ha ricordato anche tutte le divisioni e contraddizioni delle forze popolari e di sinistra (fra socialisti massimalisti e riformisti, fra socialisti e comunisti, fra socialisti e repubblicani a Ravenna) che finirono per spianare la strada al fascismo, che tuttavia ebbe partita vinta grazie alla complicità o all’ignavia della classe dirigente liberale e degli apparati dello Stato, oltre che per l’appoggio esplicito ricevuto dalla monarchia, culminato nel conferimento dei poteri a Mussolini da parte del Re nei giorni della marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Esattamente tre mesi dopo i fatti di Ravenna.

MICHELE DE PASCALE, SINDACO DI RAVENNA

Il Sindaco di Ravenna ha espresso grande gratitudine al Presidente Mattarella per la sua nuova venuta a Ravenna in questa importante occasione, dopo la giornata dedicata al ricordo di Benigno Zaccagnini alla fine del 2019 e dopo l’apertura del Settimo Centenario Dantesco nel settembre 2020. Michele de Pascale ha voluto sottolineare con forza che “libertà, democrazia e Repubblica sono valori sentiti e diffusi a Ravenna”, citando poi il contributo dato dalla nostra città alla liberazione dal nazifascismo, al voto in favore della Repubblica nel referendum del 1946 (la percentuale più alta in Italia) e al primo voto per il Parlamento Europeo che vide Ravenna vincere il trofeo europeo del civismo.

Il Sindaco ha ribadito – come altri – il valore della storia, dello studio e della memoria e della necessità di tramandare questi insegnamenti perché non passino “i tentativi di stravolgere i fatti storici e di scambiare i ruoli delle vittime e dei carnefici”. Dopo avere anch’egli sottolineato il ruolo fondamentale che la cooperazione assume nella storia e nel presente di Ravenna, ragione per cui fu colpita dai fascisti di Italo Balbo, ha concluso con un appello alla solidarietà verso i lavoratori della CMC che vive la fase di crisi che tutti conosciamo e che attendono risposte dalle istituzioni affinché si possa dare una soluzione positiva alla trattativa in corso per salvare l’azienda, il suo patrimonio, l’occupazione.

STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il Presidente Bonaccini ha insistito sul contributo che Ravenna e l’Emilia-Romagna hanno dato alla liberazione dal nazi-fascismo e alla costruzione della democrazia e della Repubblica, che non vanno date per scontate (“di scontato non c’è nulla”). Stefano Bonaccini ha aggiunto: “Vogliamo dare combustibile alla nostra democrazia.”

Anche lui ha insistito sul ruolo e il valore ricoperto dalla cooperazione in Emilia-Romagna: “Qui nacque, qui fu colpita, ma qui è potuta rinascere più forte di prima” ha detto. Ha ricordato le prime organizzazioni cooperative nate per dare lavoro a chi non ce l’aveva “perché senza lavoro non c’è dignità, né crescita sociale e collettiva”. Si è riallacciato a questo per ricordare il Patto per il Lavoro ora anche Patto per il Clima che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato con 70 partner sociali, economici, ambientali, istituzionali, “un patto sociale, una pratica di concertazione che ha reso questa regione più forte.”

Infine, il Presidente Bonaccini ha accennato al fatto che in ogni circostanza e anche di fronte alle sfide dell’oggi Ravenna e l’Emilia-Romagna faranno la loro parte. Il rigassificatore a Ravenna si farà e faremo anche il grande Parco eolico (“uno dei più grandi in Europa”) in mare sempre qui a Ravenna (“e io mi impegnerò come commissario perché le pratiche autorizzative non subiscano rallentamenti”, ha voluto precisare con un ovvio riferimento implicito alla crisi politica in atto).

SERGIO MATTARELLA, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prendendo la parola fra gli applausi ha detto fra l’altro: “La storia è parte di noi. Di ciascuno di noi. È alle fondamenta della nostra cultura, dei nostri ordinamenti, dei valori in cui ci riconosciamo e che costituiscono l’asse portante della società contemporanea. La libertà di cui godiamo, la democrazia che è stata costruita, l’uguaglianza e la giustizia che la Costituzione ci prescrive di ricercare sono tutte figlie di una storia sofferta e di generazioni che le hanno conquistate con dolore, sacrificio, impegno, consegnandole alla nostra cura affinché possiamo a nostra volta trasmetterne il testimone”.

Il Presidente ha poi ripercorso anche lui le tappe che portarono all’irruzione violenta del fascismo sulla scena politica dopo la prima guerra mondiale e alla presa del potere di Mussolini: “Ricordiamo oggi, qui a Ravenna, una pagina di violenza, di devastazione e di morte, nel capitolo della nostra storia che avrebbe portato alla perdita della libertà per gli italiani, con l’avvio della stagione buia della dittatura fascista, nell’agonia dell’ordinamento monarchico-liberale”.

“La libertà di cui godiamo, la democrazia che è stata costruita, l’uguaglianza e la giustizia che la Costituzione ci prescrive di ricercare sono tutte figlie di una storia sofferta e di generazioni che le hanno conquistate con dolore, sacrificio, impegno, consegnandole alla nostra cura affinché possiamo a nostra volta trasmetterne il testimone – ha continuato Mattarella -. È una lezione di coraggio, di fiducia. È la coscienza di essere parte di una storia che continua, consapevoli anche dei momenti più oscuri e indegni vissuti e del loro superamento. La democrazia nasce da questa diffusa coscienza della responsabilità di ciascuno nella difesa delle comuni libertà. È stata – è – una conquista di popolo. A noi tocca rigenerarla ogni giorno, chiamando i più giovani a esserne protagonisti”.

Ha poi concluso il suo discorso con un bell’omaggio alla città di Ravenna e ai suoi valori democratici, citando le motivazioni con cui la città fu insignita della Medaglia d’Oro al valore militare dal Presidente Luigi Einaudi per il contributo fornito alla Liberazione d’Italia. “Memore delle lotte per l’Unità e per l’indipendenza e delle glorie garibaldine – recita la motivazione – la città di Ravenna scrisse nella storia del nuovo Risorgimento italiano pagine mirabili e da ricordare ad esempio per le future generazioni”.