Arpae prevede per oggi 29 luglio in provincia di Ravenna una mattinata soleggiata sulla costa, in pianura e in collina. Nel pomeriggio annuvolamenti sulla costa e in pianura e probabili temporali in collina. A sera i fenomeni temporaleschi si spostano in pianura e sulla costa.

Mare poco mosso. Vento da 35 a 42 km/h. Temperatura massima prevista: 31 gradi sulla costa, 35 in pianura, 33 in collina.