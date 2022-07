Unione Bassa Romagna: si può dichiarare disponibilità alla nomina a scrutatore per le politiche del 25 settembre

Sono disponibili i moduli online per dichiarare la disponibilità come scrutatore per le elezioni politiche di domenica 25 settembre. I cittadini interessati, iscritti all’albo del Comune di residenza, possono compilare una dichiarazione sul portale dei servizi online dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (https://servizionline.labassaromagna.it), nella sezione dedicata ai servizi elettorali.

Per candidarsi alla nomina a scrutatore è necessario essere iscritti all’albo (anche la domanda di iscrizione può essere fatta dal portale nei mesi di ottobre e novembre). Ciascun Comune, mediante l’apposita Commissione elettorale comunale, determina autonomamente i tempi di ricezione delle dichiarazioni e i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili.

L’implementazione fa parte di «Bassa Romagna Smart», un ampio progetto di semplificazione e digitalizzazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati.