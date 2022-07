Si è svolta questa mattina in via Molo Dalmazia l’annunciata manifestazione contro il rigassificatore che si vuole posizionare al largo di Marina di Ravenna. Circa una settantina gli attivisti presenti.

Il presidio era promosso da Per il Clima Fuori dal Fossile, Legambiente e Fridays for Future. Nella fotogallery alcuni momenti della mattinata.

I prossimi appuntamenti fissati per mantenere alta l’attenzione sul tema sono i seguenti: domani sera, domenica 31 luglio, assemblea generale da remoto di Per il Clima-Fuori dal Fossile dal climate change di Ostuni; in agosto, assemblea RECA per programmare le iniziative regionali. Infine, il 23 settembre si sta organizzando uno sciopero globale dei Fridays for Future. Subito dopo l’insediamento del nuovo governo è poi prevista una manifestazione nazionale.