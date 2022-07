Russi piange la scomparsa di suor Gianna Patuelli, piegata da una grave malattia degenerativa

Russi piange la scomparsa di suor Gianna Patuelli, 56 anni, che nel 1996 ha scelto di mettere la sua vita nelle mani di Dio, consacrandosi nelle Francescane ancelle di Maria. Ma subito dopo il suo ingresso in convento ha scoperto di avere la sclerosi multipla, malattia degenerativa che lentamente ha fermato tutti i suoi muscoli. In una sua testimonianza suor Gianna, dopo aver scoperto la malattia, dichiarò che era entrata in convento con la vocazione di servire i poveri nelle periferie, ma pian piano la malattia l’ha immobilizzata a letto. “È stato uno shock, mi sono accorta che la prima povera con cui dovevo stare ero io”.

Da molti anni suor Gianna viveva nel convento di Quadalto, a Palazzuolo sul Senio (FI), la casa madre della sua congregazione dove le consorelle si sono prese cura di lei, seguendola passo dopo passo nella malattia fino all’ultimo giorno. A Russi, sua città natale, la voce si è sparsa velocemente. Molti gli attestati di cordoglio che giungono alla famiglia e altri ricordi che si leggono sui social, come quello dell’ex vice sindaco di Russi Laura Errani: “Ci ha lasciato Suor Gianna. Dopo tanti anni di sofferenza affrontati col sorriso, voglio immaginarla serena e luminosa anche nel momento in cui abbandonava la vita terrena per essere accolta dal Padre cui aveva dedicato l’esistenza. Voglio ricordarla collega alla Scuola Media di Russi dove insegnava religione: un esempio di pazienza, bontà, sollecitudine verso i ragazzi, soprattutto quelli in difficoltà scolastica. Il suo sorriso ci accompagnerà a lungo e che il suo esempio sia un monito per noi tutti”.

Tutta la Parrocchia di Russi e Pezzolo piange la perdita di suor Gianna, “che con il suo sorriso verso tutti, la preghiera sempre presente per la sua comunità di origine, la forza nella malattia, ci ha dato grande testimonianza di fede vissuta nel Signore”. Attraverso un manifesto funebre anche le amiche hanno voluto esprimere il proprio cordoglio: “Carissima Suor Gianna, fin da giovanissime sei stata per noi esempio di bontà, fiducia e generosità. In ogni momento con il tuo sorriso contagioso hai saputo illuminare anche il nostro cammino. Ora che sei nella gloria eterna continua ad illuminare i nostri passi”.

Il funerale di suor Gianna Patuelli si terrà domani, lunedì 1 agosto, alle ore 15 presso il santuario Madonna della Neve di Quadalto di Palazzuolo sul Senio.