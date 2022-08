Castel Bolognese si sta abbellendo con panchine decorate dall’associazione L’Angolo

Castel Bolognese si sta abbellendo con panchine decorate a cura dell’associazione L’Angolo in collaborazione con i Volontari per l’Ambiente e col patrocinio del Comune di Castel Bolognese. “SI PUÒ FARE! VIENI A DECORARE LA TUA PANCHINA” è il motto di questa bella iniziativa che sta portando colore ed allegria nei parchi, in particolare nel Parco Biancini, già teatro di una performance di street art per ricordare famosi concittadini quali Leo Ceroni e Nicola Utili, protagonisti in altri tempi del panorama musicale.

Ora vi potrete incontrare persone intente a dipingere le panchine ristrutturate dai Volontari per l’Ambiente, o gente che prende il fresco seduta tra papere, fiori e coccinelle.