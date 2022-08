Il Prefetto Castrese De Rosa in visita agli operatori sanitari dell’ospedale di Ravenna: a voi affetto e gratitudine

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1° agosto il Prefetto della Provincia di Ravenna, Castrese De Rosa, ha visitato l’ospedale di Ravenna. A fare gli onori di casa in Aula Magna erano presenti Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna, Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna, Francesca Bravi, direttore del presidio ospedaliero di Ravenna, Roberta Mazzoni, direttore del Distretto di Ravenna. Erano presenti anche Mirella Falconi, coordinatrice del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Bologna, sede di Ravenna, e presidente della Fondazione Flaminia e il dott. Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ravenna.

Nell’aula magna gremita di operatori sanitari dell’ospedale, sono stati illustrati al Prefetto dalla dott.ssa Francesca Bravi i progetti più importanti messi in cantiere, a partire dal nuovo Pronto Soccorso. È stata poi ricordata l’importante sinergia con l’Università di Bologna per quanto riguarda i corsi di studio e ricerca in medicina e chirurgia.

Il Prefetto ha ringraziato i presenti per la calda accoglienza ricevuta ed ha consegnato al Direttore Generale una lettera da estendere a tutti gli operatori a testimonianza del forte apprezzamento e gratitudine per il lavoro di squadra svolto da tutti in questa difficile fase. Ha infine regalato una targa di riconoscenza alla dott.ssa Francesca Bravi, per il lavoro fin qui svolto.

Dopo i saluti e le presentazioni di tutti i professionisti presenti, la visita del Prefetto è proseguita all’interno dei reparti ospedalieri e nelle aule scolastiche/laboratori del corso di laurea di medicina.

LA LETTERA DEL PREFETTO AL DG CARRADORI

Gentilissimo Direttore, Caro Tiziano,

è un enorme piacere per me oggi essere in visita all’Ospedale cittadino “Santa Maria delle Croci”, per manifestare a Lei, a tutta la Direzione Sanitaria ed Amministrativa, al personale medico, infermieristico, agli operatori tecnici, la mia incondizionata stima ed apprezzamento per questi due anni ed oltre di pandemia, nel corso dei quali l’Italia ha retto grazie soprattutto allo straordinario spirito di servizio dei nostri medici ed infermieri e dell’intero apparato ospedaliero.

Anche qui a Ravenna abbiamo assistito ad un grande sussulto di solidarietà e vicinanza nell’accogliere i pazienti Covid, ad un’autentica mobilitazione per gli Hub vaccinali, alla riconversione di reparti nella fase acuta della pandemia, ed alla cura dei malati anche a rischio di contagio.

La battaglia contro il Covid non è ancora vinta, il virus muta di continuo, quello che non muta mai però è lo spirito di abnegazione e l’impegno incessante dei nostri medici e di tutto l’apparato infermieristico ed ospedaliero in generale che ha saputo rispondere compatto all’attacco del virus.

La mia presenza oggi all’Ospedale Santa Maria delle Croci, vuole essere una testimonianza tangibile di affetto e gratitudine e lo faccio volutamente a distanza di alcuni mesi dal mio insediamento a

Ravenna, perché ritengo questa visita quella che mi sta più a cuore per il significato intrinseco che essa racchiude.

Con immensa stima, La prego, caro Direttore, di voler estendere a tutto il personale ospedaliero e all’intera Azienda U.S.L. della Romagna questi miei sentimenti di apprezzamento per l’opera

meritoria profusa in questa lunga emergenza pandemica.

Con affetto e profonda stima

Castrese De Rosa