L’Amministrazione Comunale di Brisighella saluta e ringrazia il Maggiore Antonietta Petrone – Comandante della Compagnia Carabinieri di Faenza – per il prezioso lavoro svolto sul territorio. L’Amministrazione coglie inoltre l’occasione per porgerle i più sinceri auguri per una brillante carriera, che dopo Faenza la porterà a ricoprire l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Pistoia.