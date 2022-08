Causa incidente, il traffico sulla SS309dir (la Romea) ha subito rallentamenti (per un po’ la carreggiata è rimasta anche chiusa) per un incidente all’altezza del ristorante Ca’ Bruna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16, di oggi 1 agosto, per lo scontro frontale fra due auto straniere. Un’auto con targa francese, che viaggiava in direzione Venezia-Ravenna, ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrata frontalmente con un’auto con targa olandese. Una terza auto è rimasta coinvolta per aver tamponato il veicolo francese. Nell’impatto alcuni feriti, nessuno in gravi condizioni.

In seguito all’incidente, per alcune ore, lungo la SS309 dir si è verificato qualche disagio per il traffico. E’ stato necessario viaggiare a senso unico alternato, fino alle 18.30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.