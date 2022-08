Faenza, un grosso ramo si stacca da un tiglio nel parcheggio ex Salesiani, tre auto danneggiate, nessun ferito

Poco dopo le ore 19,30 di ieri, lunedì 1 agosto, nel parcheggio interno del Complesso ex Salesiani, ora gestito da Faventia Sales, un grosso ramo di uno dei tigli dell’area si è improvvisamente staccato dal tronco cadendo sopra tre vetture parcheggiate nei pressi e poi finendo a terra. Solo per un caso fortuito non passava nessuno in quel momento, di conseguenza non vi sono feriti.

L’albero in questione è quello più vicino all’ingresso e di fianco al bar/pub Mens Sana. Una delle vetture danneggiate dal crollo è proprio di un ragazzo che lavora nel bar. L’episodio richiederà ora una verifica dello stato delle piante presenti nell’area per evitare che un simile episodio possa ripetersi. Al momento del crollo non c’era un evento atmosferico tale da poter giustificare l’accaduto.

Sul posto per la rimozione e messa in sicurezza dell’albero e dei veicoli, erano presenti due squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a una pattuglia della Polizia locale della Romagna Faentina per i rilievi di legge.