In gita con la parrocchia di Russi cade dal cornicione per oltre 5 metri: 14enne si frattura le gambe

Come riporta in Corriere della Sera di Brescia, un 14enne in vacanza con la parrocchia di Russi a Vezza d’Oglio, la notte di ieri, 1 agosto, ha tentato di raggiungere la camera degli amici a fianco alla sua camminando lungo il cornicione della casa vacanze in cui soggiornava, ma è scivolato cadendo da un’altezza di oltre 5 metri.

Il ragazzino, subito soccorso per l’allarme immediatamente lanciato dagli amici e dal parroco di Russi, nell’incidente si è fratturato entrambe le gambe.