Lavori del bacino di laminazione Lugo Ovest: via Paurosa chiusa per circa due mesi

Da lunedì 1° agosto via Paurosa è chiusa, nel tratto tra via Lato di Mezzo e via Trento, nell’ambito dei lavori del primo stralcio del bacino di laminazione Lugo Ovest, deliberati dalla giunta lo scorso ottobre, per un valore di 332 mila euro e finanziati nell’ambito del PNRR.

La conclusione dei lavori è stimata in circa due mesi. La viabilità è stata modificata. Per chi percorre via Paurosa con direzione di marcia via Circondario Sud – via Sammartina vige l’obbligo di svolta a sinistra in via Lato di Mezzo. Nel senso opposto l’obbligo di svolta a destra è in via Bolis. Per raggiungere i tratti di Via Paurosa aperti al transito, per entrambe le direzioni di marcia, si dovrà utilizzare Via Gorizia. I residenti sono stati avvertiti delle modifiche con volantini.