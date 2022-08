Piano urbanistico generale, oltre 400 osservazioni dai cittadini: Comune al lavoro per messa a punto definitiva

L’Amministrazione comunale di Ravenna è al lavoro per la messa a punto definitiva del Pug, Piano urbanistico generale. Per completare tutti i passaggi necessari nel modo più approfondito e accurato possibile, quale richiede uno strumento urbanistico così innovativo rispetto a quelli precedenti, nella seduta di oggi, 2 agosto, la giunta ha deliberato di prorogare per ulteriori sei mesi il termine per la messa a punto della proposta di piano da adottare.

Nei tempi entro i quali è stato possibile presentare osservazioni al Piano sono infatti pervenute 442 osservazioni, presentate da singoli cittadini, professionisti, ordini professionali, associazioni rappresentative di svariate categorie economiche e portatori istituzionali di interesse. Tale numero rappresenta tra l’altro il frutto dell’importante lavoro di informazione, condivisione e invito alla partecipazione che l’Amministrazione comunale ha svolto durante tutte le fasi di elaborazione dello strumento urbanistico. Apprezzando molto e ritenendo particolarmente importante il contributo rappresentato da tali osservazioni, l’Amministrazione comunale, i progettisti incaricati e la struttura tecnica interna al Comune intendono, ciascuno per le relative e specifiche competenze, analizzare approfonditamente i contenuti, verificarne la rispondenza ai principi ispiratori del Pug e alla nuova legge urbanistica regionale, valutare alla luce delle osservazioni eventuali modifiche del piano assunto.

La proroga, fanno sapere dal Comune, non inciderà comunque sull’approvazione del Pug nel suo assetto complessivo entro i termini previsti dalla legge regionale e nel frattempo resterà in vigore l’applicazione dell’attuale disciplina urbanistica.