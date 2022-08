Fuochi d’artificio nelle notti d’agosto sui lidi nord della costa ravennate e a Ferragosto spettacolo pirotecnico tra le dighe foranee di Marina e Porto Corsini

Ad agosto, il cielo notturno sui lidi ravennati non sarà semplicemente stellato. Sarà illuminato da spettacoli pirotecnici che splenderanno tra Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini e Marina di Ravenna.

Si parte con la notte di San Lorenzo, da Casal Borsetti, il lido “più a nord”. Il 10 agosto, in occasione della festa del Patrono, alle 23:30 i fuochi d’artificio illumineranno la spiaggia sud, all’altezza del Bagno Oasi e del molo.

Per chi se li dovesse perdere, la sera successiva l’11 agosto, lo spettacolo pirotecnico si potrà ammirare nei cieli dalla foce del Lamone di Marina Romea alla diga foranea di Porto Corsini. Le proloco delle due località balneari hanno organizzato uno spettacolo sincronizzato, con inizio alle ore 23.

“In questa serata l’evento unirà questo lembo di spiaggia, realizzando uno spettacolo godibile in egual modo dai frequentatori, senza distinzione di località. Tutti i turisti, dopo aver passato la giornata in spiaggia, potranno fermarsi presso i vari stabilimenti balneari per godere delle loro proposte enogastronomiche in attesa dello spettacolo che sarà realizzato grazie a quattro postazioni di fuochi in contemporanea in riva al mare. Un unico spettacolo sincronizzato con lanci effettuati da più punti che trasformeranno la spiaggia in unico grande palcoscenico.” spiega il Presidente Emanuele Randi, della proloco di Marina Romea.

Infine, il 15 agosto non potrà mancare il tradizionale spettacolo di Ferragosto. Alle 23:30 si terranno i tradizionali fuochi d’artificio organizzati dalle Proloco di Marina di Ravenna e Porto Corsini.

“E’ oramai una tradizione cara a turisti e ravennati. La sera del 15 d’agosto è da trascorrere aspettando i fuochi d’artificio in diga. Per questo evento, la raccolta fondi è ancora in atto, – spiega Marino Moroni della Pro-loco di Marina-. Entro un paio di giorni daremo i dettagli sull’entità dello spettacolo alla ditta incaricata. Speriamo di raggiungere la cifra del 2019, così da poter realizzare un magnifico evento pirotecnico”.

Il punto di sparo sarà a Porto Corsini, presso il molo piccolo delle crociere. Come sempre, le zone migliori da cui osservare i fuochi d’artificio saranno le due dighe foranee di Porto Corsini e Marina di Ravenna.