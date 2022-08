Ponte nuovo, anziano trovato in casa in una pozza di sangue: muore poco dopo in ospedale

Intorno alle 18 di ieri pomeriggio, martedì 2 agosto, un parente ha segnalato al 118 di aver ritrovato l’80enne riverso in una pozza di sangue nel suo appartamento in una palazzina al 114 di via Dismano, a Ponte Nuovo, dove l’anziano viveva solo dopo la morte della moglie: giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per poi trasportarlo urgentemente all’ospedale cittadino dove però, purtroppo, è morto dopo poco.

Sul posto, oltre al 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia con la scientifica per le indagini del caso: l’anziano potrebbe aver avuto un malore ed essersi ferito cadendo, ma la Polizia al momento non esclude nulla e l’appartamento è stato messo sotto sequestro.