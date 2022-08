Troppo traffico in viale Mattei. 800 firmatari “ri-scrivono” al Sindaco: “Situazione intollerabile, aggravata dal continuo transito di mezzi pesanti” 

Attendevano una risposta entro metà giugno ma visto che le settimane sono state accompagnate da “fragoroso silenzio“, ora tornano a chiedere un confronto con l’Amministrazione, ovviamente con una nuova lettera inviata al primo cittadino di Ravenna e per conoscenza al Comandante della Polizia Locale e al Prefetto. Sono gli 800 residenti “storici” del quartiere San Giuseppe che da alcuni mesi lamentano “disagi insostenibili” a causa del traffico veicolare in Viale Enrico Mattei.

Nella lettera, datata 3 agosto 2022, i residenti dell’Ex Villaggio Anic, chiedono “interventi mirati per risolvere i disagi causati dal traffico, aggravato dal transito di mezzi pesanti”

“Ad integrazione di quanto già comunicato ( nella lettera del 9 maggio 2022, N.d.R. ) si acclude la documentazione fotografica realizzata in data 29 luglio dalle ore 04:36 alle ore 06:46, fascia oraria in cui si è registrato il passaggio di circa 30 mezzi pesanti” scrivono i residenti, sottolineando che “i continui sobbalzi dei mezzi, riconducibili al manto stradale degradato (già segnalato all’Amministrazione Comunale e non ripristinato) compromette il diritto alla tranquillità e al riposo personali, in particolare nelle palazzine prospicienti viale Mattei”.

“Tale diritto, oltre che garantito dal Codice Civile (art. 844) e tutelato dal Codice Penale (art. 659 – disturbo della quiete pubblica), risulta sancito nella relazione della Commissione del Parlamento Europeo n. 321 del 01/06/2011” proseguono.

“Alla luce di quanto sopra esposto, e del contenuto della lettera del 9 maggio, i residenti del quartiere non ritengono più tollerabile il ritardo nell’adozione di misure a tutela di salute e sicurezza, misure già promesse in campagna elettorale, ma poi dimenticate” concludono, restando “in attesa di un cortese riscontro”.