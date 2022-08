Giornata caldissima, con temperature attorno ai 37° e possibili ondate di calore, soprattutto in pianura e in città, quella di oggi, venerdì 5 agosto, in provincia di Ravenna.

Secondo le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna, il cielo sarà soleggiato da mattina a sera e il termometro salirà fino a 37° nelle aree pianeggianti, per mantenersi attorno ai 33° sulla costa e ai 35° in collina. In media, rispetto a quanto rilevato nei 10 anni precedenti, Arpae fa sapere che le temperature sono attese di diversi gradi più elevate: 7 in pianura, 3 sulla costa e 6 in collina.

Il mare è previsto calmo per tutta la giornata.