Scontro tra un’auto e una moto a Solarolo: muore centauro 44enne

Ancora sangue sulle strade della Provincia in queste ultime 24 ore. Dopo il terribile incidente di Pinarella dove questa notte hanno preso la vita tre persone, intorno alle 15.30 di oggi, sabato 6 agosto, a Solarolo su via San Mauro all’incrocio con via Pilastrino si è verificato un brutto scontro tra un’auto e una moto, la cui dinamica è ancora al vaglio.

Pare però dalle prime ricostruzioni che si sia trattato di una mancata precedenza: la Seat Arona, che arrivava da Bagnara e stava girando a sinistra per andare a Solarolo, ha impattato con la moto che procedeva sulla Pilastrino in direzione Bagnara.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato il centauro 44enne di Argenta alla guida della moto: nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elimedica da Ravenna, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta. Sul luogo anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.