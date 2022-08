Torna la “Notte Celeste” alle Terme di Riolo: a fine agosto l’appuntamento per gli amanti del benessere

Ci sono notti uniche e speciali, che sembrano durare più delle altre e che vorremmo non finissero mai. Una di queste è la Notte Celeste, la festa dedicata al benessere e che vede ogni anno come protagonista il mondo delle terme e delle acque termali. Un evento che si svolge non a caso in Emilia-Romagna, una delle regioni con il più alto numero di centri termali in Italia. In estate, per una notte all’anno, gli stabilimenti termali di questa regione accolgono i visitatori fino a tarda notte, intrattenendoli con una serie di proposte a tema. Quest’anno la Notte Celeste si terrà l’ultimo fine settimana di agosto, e per l’occasione Terme di Riolo ha ideato un programma per la serata centrale, il 27 agosto, per rendere ancora più speciale questa magica notte.

Il programma di sabato 27 agosto

Per offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile, quest’anno Terme di Riolo propone una serie di eventi tra divertimento, benessere e scoperta del territorio.

Ore 17:30 – Acqua Celeste di Caterina Sforza (6 euro). Visita narrata all’interno della Rocca Sforzesca di Riolo in compagnia di Caterina Sforza in persona. Un viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti della miracolosa “Acqua di lunga vita” della Leonessa delle Romagne. Durante la visita adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di una delle ricette di Caterina.

Dalle ore 19:30 – “Apericena Celeste” nella Terrazza esterna del Grand Hotel**** (20 euro cibi e bevande escluse). Ricco buffet finger food (bevande incluse) per un’apericena all’aperto sulla Terrazza del Grand Hotel Terme di Riolo****. Salatini, pasta fredda, affettati e formaggi sono solo alcune delle sfiziosità che lo Chef Angelo preparerà per questo importante evento che vede protagoniste tutte le Terme dell’Emilia-Romagna.

Ore 21:00 – Spettacolo di cabaret “Elvis è vivo” con Giancarlo Barbara di Zelig e Colorado – ingresso gratuito – Showman con una forte passione per la musica rock, ama interagire con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili. Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra, per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.

Apertura prolungata della Piscina Termale con Brindisi Celeste (20 euro). Ingresso in Piscina Termale pomeridiano prolungato dalle ore 15:30 alle ore 19:00 con brindisi celeste a bordo vasca, nel Solarium all’aperto della piscina. A tutti coloro che effettueranno l’ingresso in piscina termale nel pomeriggio verrà offerto un calice di prosecco.

Apertura prolungata della SPA (su prenotazione, fino ad esaurimento posti) (35 euro). Possibilità di aggiungere all’ingresso in piscina termale anche la SPA, che comprende: sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, area relax con tisaneria. Due fasce orarie disponibili: 15:30 – 17:00 e 17:30 – 19:00. Ingresso consentito ai maggiori di 16 anni. Trattamenti corpo con acque e fanghi termali (su prenotazione, fino ad esaurimento posti) – costo a seconda del trattamento scelto. Possibilità di effettuare massaggi, fanghi e altri trattamenti estetici.

I pacchetti

NOTTE CELESTE (no pernotto) – 40 euro (a persona)

Ingresso in piscina in orario pomeridiano prolungato (15:30 – 19:00) della durata di 3 ore e mezza con calice di prosecco a bordo piscina nel Solarium all’aperto / Dalle ore 19:30 “Apericena Celeste”: ricco buffet finger food (bevande incluse) sulla Terrazza del Grand Hotel Terme di Riolo**** a cura dello Chef Angelo / Possibilità di arricchire il pacchetto aggiungendo alla piscina termale anche l’ingresso alla SPA e/o un fango e trattamento corpo/viso / Alle ore 21:00 andrà in scena nella Piazzetta delle Terme lo spettacolo di cabaret con ospite Giancarlo Barbara, comico e musicista esibitosi in diversi show televisivi tra i quali Zelig e Colorado, proporrà il suo spettacolo “Elvis è vivo”. Showman con una forte passione per la musica rock che ama interagire col pubblico, coinvolgendolo in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.

SOGGIORNO CELESTE – 174 euro (a coppia)

Ingresso in piscina in orario pomeridiano prolungato (15:30 – 19:00) della durata di 3 ore e mezza con calice di prosecco a bordo piscina nel Solarium all’aperto / Dalle ore 19:30 “Apericena Celeste”: ricco buffet finger food (bevande incluse) sulla Terrazza del Grand Hotel Terme di Riolo**** a cura dello Chef Angelo / Soggiorno di una notte presso il Grand Hotel**** / Ricca colazione a buffet

Possibilità di arricchire il pacchetto aggiungendo alla piscina termale anche l’ingresso alla SPA e/o un fango e trattamento corpo/viso / Alle ore 21:00 andrà in scena nella Piazzetta delle Terme lo spettacolo di cabaret con ospite Giancarlo Barbara, comico e musicista esibitosi in diversi show televisivi tra i quali Zelig e Colorado, proporrà il suo spettacolo “Elvis è vivo”. Showman con una forte passione per la musica rock che ama interagire col pubblico, coinvolgendolo in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.

Potete consultare il programma, completo di costi e pacchetti promozionali, anche sul sito www.termediriolo.it

Info Terme di Riolo: Tel. 0546 71045 / info@termediriolo.it