Proseguono le ricerche di Ilona. La mamma: “Prego che la trovino e me la riportino a casa, sana e salva”

Continuano le ricerche di Ilona Bogus, la ragazza 16enne, scomparsa la sera del 21 luglio da Alfonsine, dove abita la sua famiglia. Da quella sera, dopo che Ilona si è allontanata da casa in seguito ad un litigio con la madre per dei messaggini sul cellulare, di lei non si è saputo più nulla. Senza soldi nè documenti nè cellulare, è sparita.Più di due settimane senza dare notizie di sé.

Numerosi gli appelli di mamma Ludmilla alla figlia. Appelli che finora sono caduti nel vuoto. Solo tante telefonate da parte di chi ha creduto di vedere Ilona un po’ ovunque, in tutta la Romagna e non solo.

Ma negli ultimi giorni, le ricerche di Ilona sono tornate a concentrarsi nella zona dove è stata vista l’ultima volta: ad Alfonsine. Il lavoro delle squadre di ricerca si è concentrato anche lungo il fiume Senio con il supporto delle unità cinofile della Protezione Civile e i droni dei Vigili del Fuoco. Anche qui, al momento non è emersa nessuna traccia della ragazza.

“Anche giovedì scorso sono stata dai Carabinieri del Comando di Ravenna – racconta la mamma – . Mi hanno fatto tante domande su Ilona e su cosa è successo quella sera, prima che mia figlia uscisse di casa. Io ripercorro quella sera con la memoria e ogni volta vivo un incubo”.

“Delle ricerche i Carabinieri non mi dicono nulla -prosegue – Non mi avevano avvista neppure della presenza delle squadre di ricerca lungo il fiume. L’ho saputo solo quando sono tornata a casa. Credo, ma soprattutto spero, che i Carabinieri abbiano sbloccato il cellulare di Ilona e abbiano trovato qualche informazione utile alle indagini che possa aiutarli a capire dove si trovi mia figlia” – conclude – “Io prego solo che la trovino e me la riportino, sana e salva. Ho paura che sia da qualche parte, impossibilitata a tornare a casa”.