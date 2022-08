Tragico incidente a Cervia. Perde la vita un 78enne in Vespa dopo lo scontro con un’auto

La drammatica giornata di sangue sulle strade di Cervia, ieri sabato 6 agosto, ha registrato un altro tragico incidente. Poco dopo le 8.30, di ieri, 8.30 circa in via dei Cosmonauti tra Pinarella e Tagliata, è morto Silvano Toni, 78enne, in seguito allo scontro tra la Vespa su cui viaggiava e una Toyota condotta da un ragazzo.

Immediato l’intervento del personale del 118, che dopo le prime cure sul posto ha caricato l’anziano in ambulanza per il ricovero al Bufalini di Cesena. Purtroppo il 78enne è spirato durante il tragitto in ospedale.